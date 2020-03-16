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Распространение коронавируса нового типа

Бренд LVMH будет производить антисептики и безвозмездно направлять их в госпитали Франции

В заввлении компании говорится, что поставки будут продолжаться "столько, сколько потребуется"

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Французская компания по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщила в воскресенье о своем намерении развернуть в условиях эпидемии коронавируса производство жидкого дезинфицирующего средства для рук и передать эту продукцию бесплатно французским госпиталям. Об этом говорится в распространенном корпорацией заявлении.

"В связи с продолжающим существовать риском возникновения нехватки дезинфицирующего гидроспиртового геля президент - генеральный директор LVMH Бернар Арно дал указание отделению, занимающемуся выпуском парфюмерии и косметики, мобилизовать свои технические мощности на то, чтобы произвести и безвозмездно передать государственным структурам крупные объемы гидроалкогольного геля", - указывается в коммюнике. Корпорация Арно производит и торгует, в частности, косметикой под марками Dior, Guerlain и Givenchy. Начиная с понедельника эти заводы, расположенные рядом с Орлеаном, а также городами Шарт и Бове, начнут осуществлять переход на производство антисептического геля.

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Произведенная продукция будет передана французским государственным санитарно-медицинским структурам, "в первую очередь" 39 больницам, относящимся к столичному объединению Assistance Publique-H pitaux de Paris (AP-HP - прим. ТАСС). В ходе первой недели будет произведено 12 тонн препарата, причем в дальнейшем объемы производства возрастут. Поставки будут продолжаться "столько, сколько потребуется", указывается в заявлении.

Представитель госпитального объединения AP-HP сообщил в этой связи, что "некоторые нарушения в поставках" у них действительно ранее наблюдались, однако в настоящее время необходимый запас существует. С аналогичными предложениями о бесплатных поставках дезинфицирующей жидкости к парижским госпиталям уже обратились ряд фирм - переговоры с ними находятся в завершающей фазе.

Директор AP-HP Мартин Ирш поблагодарил концерн LVMH и его руководство за быстрые действия по оказанию помощи. Он сообщил при этом, что первый контакт по данным поставкам имел место вечером в субботу, а в середину дня воскресенье компания уже представила план их осуществления.

Дефицитный препарат

На гель для дезинфекции рук во Франции с начала распространения коронавируса возник ажиотажный спрос. В результате препарат за несколько дней исчез из почти всех аптек. При этом через интернет начались его продажи по цене, завышенной в 3-5 раз. В стране имели случаи и торговли просроченным и списанным товаром.

На прошлой неделе правительство Франции приняло декрет, устанавливающий при розничной продаже гражданам цену на бутылочку в 100 мг на уровне в 3 евро. Также производство геля разрешено самим аптекам. Через интернет распространяются многочисленные рецепты для граждан, однако целый ряд из них содержат ошибочные сведения.

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