МВД Германии считает, что пик заражения коронавирусом в ФРГ не достигнут

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Пик заражения новым коронавирусом в Германии еще не достигнут, в целях противодействия быстрому распространению заболевания власти ФРГ приняли решение закрыть границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

"Я принял решение о введении контроля на границе с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией", - сказал он. "Путешествующие без причины больше не смогут въезжать", - подчеркнул глава МВД. Новые меры вступают в силу с 08:00 (10:00 мск).

"Коронавирус распространяется быстро и агрессивно. Мы должны исходить из того, что пик [заражения] еще не достигнут. Ситуация очень серьезная, и мы вынуждены на это реагировать", - сказал он. По его словам, сохраняется свободное передвижение товаров, а также разрешается пересекать границу тем людям, которые регулярно ездят на работу.

"Мы проинформировали о введении контроля соседние страны и Еврокомиссию", - отметил глава МВД. Зеехофер подчеркнул, что вводимые правительством ФРГ меры носят временный характер. Министр также отметил, что власти ФРГ обсудят, насколько необходимы подобные меры на границах с Бельгией, Нидерландами и Польшей.