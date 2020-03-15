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Распространение коронавируса нового типа

В американских штатах ужесточают контроль за ценами

Кроме того, на время закрываются пляжи и школы

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Власти ряда американских штатов ужесточают контроль за ценами на товары широкого потребления, за количеством посетителей в питейных заведениях и закрывают участки пляжей в рамках борьбы с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Эти и другие меры приняты в воскресенье в штате Мичиган, городах Чикаго (штат Иллинойс) и Майами-Бич (штат Флорида).

Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер информировала в воскресенье о подписании указа, воспрещающего чрезмерно завышать цены на "товары, материалы, предметы первой необходимости и продовольствие". Планка ограничена плюс 20% к расценкам, действовавшим до 9 марта включительно. Исключения допустимы в тех случаях, когда продавец способен доказать, что ему пришлось нести дополнительные расходы на доставку товара потребителю. Указ будет действовать с 16 марта по 13 апреля включительно.

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Мэр Чикаго Лори Лайтфут в воскресенье распорядилась сократить вдвое максимальную вместимость баров и ресторанов, в которых продаются спиртные напитки. Она не должна превышать 100 человек, особенно во время празднования в городе Дня святого Патрика 17 марта. В Чикаго отменены все крупные мероприятия, число участников которых превышает 1 тыс. человек.

В Майами-Бич на неопределенный срок закрыли наиболее посещаемый отрезок городского пляжа, запретили автомобилистам парковаться на восточной, прилегающей к пляжу стороне главной автомагистрали Оушен-Драйв. "Майами-Бич является популярным местом отдыха весной, однако приток гостей на фоне закрытия школ и продления весенних каникул слишком велик", - отметил мэр Дэн Гелбер. "Для нас было бы безответственным не сократить численность людей в этих общественных местах", - пояснил он.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в опубликованном в воскресенье заявлении распорядился прекратить занятия во всех начальных школах штата с 18 марта по 27 марта.

Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3 010, умер 61 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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