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Распространение коронавируса нового типа

"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса

В списке и на карте приводятся актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.

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"В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.

Как указано на сайте, при составлении карты "Яндекс" опирался на данные Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса в США.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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