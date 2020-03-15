Власти Гаити прекращают авиасообщение с Европой и Латинской Америкой из-за коронавируса

ГАВАНА, 15 марта. /ТАСС/. Руководство Гаити приняло решение приостановить авиасообщение со странами Европы и Латинской Америки во избежание распространения коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр республики Жозеф Жут.

"Все полеты в страны Европы, Латинской Америки, Канаду, Доминиканскую Республику и в обратном направлении будут запрещены в течение следующих 2 недель с полуночи 16 марта. Авиасообщение с США продолжит осуществляться, поскольку было достигнуто соглашение с американскими властями", - написал глава кабмина в Twitter. Он отметил, что перед посадкой на борт миграционные службы США будут проверять пассажиров на наличие у них заражения коронавирусом.

Власти Гаити также закроют границу с Доминиканской Республикой, где выявлены 11 инфицированных. На территории Гаити на данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.