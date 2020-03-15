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Распространение коронавируса нового типа

Ирландия закрывает все пабы и кафе из-за распространения коронавируса

Эта мера будет действовать до 29 марта

ДУБЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ирландии распорядилось закрыть в стране все пабы и кафе, включая заведения общепита при гостиницах, в целях сдерживания распространения коронавируса нового вида. Об этом сообщил в воскресенье в эфире национального телеканал RTE министр здравоохранения страны Саймон Харрис, уточнив, что эта мера будет действовать до 29 марта.

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"Мы надеемся, что граждане понимают, что речь идет о серьезной угрозе, и осознают, что сдерживать эту опасность должны все мы и каждый в отдельности", - указал Харрис. "Во многих заведениях Дублина вчера можно было наблюдать обычную для субботнего вечера картину - толпы людей в пабах. Это совершенно недопустимо, когда наши медики и медсестры работают сутки напролет, спасая жизни", - продолжил министр, призвав ирландцев к "сознательности и коллективной ответственности". Учитывая приближение главного в стране праздника - Дня святого Патрика (отмечается 17 марта), - власти также рекомендовали гражданам воздержаться от коллективных вечеринок.

С 13 марта по всей стране закрыты школы, колледжи, детские заведения, музеи, а государственные учреждения частично переведены на удаленную работу. Первый случай заражения коронавирусом нового вида в Ирландии был выявлен 29 февраля. За воскресенье число заболевших увеличилось сразу на 40 человек, достигнув 169. Зафиксировано также два смертельных случая.

Теги
ИрландияРаспространение коронавируса нового типа
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