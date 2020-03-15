СМИ: Словакия ввела режим ЧП для больниц и закрыла большинство магазинов

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Словакии из-за распространения коронавируса нового типа ввело режим ЧП для больниц. Все плановые операции должны быть отложены. Стационарные медучреждения обязаны быть готовыми к возможному появлению значительного числа больных. Об этом сообщило Словацкое радио .

На две недели с 06:00 по центральноевропейскому времени (08:00 мск) в понедельник в республике закрываются все магазины, кроме продуктовых и магазинов хозтоваров. Будут работать аптеки, газетные киоски, зоомагазины, бензозаправочные станции, почты, банки и пункты обслуживания населения операторами мобильной связи.

С понедельника запрещается допуск посетителей в залы ресторанов, кафе и столовых. Обслуживание допускается только за пределами их помещений. Продажа блюд должна проводиться через специальные окна выдачи, выходящие на улицы.

В Словакии в настоящее время зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом.