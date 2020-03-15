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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Словакия ввела режим ЧП для больниц и закрыла большинство магазинов

Кроме того, введен запрет на допуск посетителей в залы ресторанов, кафе и столовых. Их будут обслуживать за пределами помещений

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Словакии из-за распространения коронавируса нового типа ввело режим ЧП для больниц. Все плановые операции должны быть отложены. Стационарные медучреждения обязаны быть готовыми к возможному появлению значительного числа больных. Об этом сообщило Словацкое радио.

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На две недели с 06:00 по центральноевропейскому времени (08:00 мск) в понедельник в республике закрываются все магазины, кроме продуктовых и магазинов хозтоваров. Будут работать аптеки, газетные киоски, зоомагазины, бензозаправочные станции, почты, банки и пункты обслуживания населения операторами мобильной связи.

С понедельника запрещается допуск посетителей в залы ресторанов, кафе и столовых. Обслуживание допускается только за пределами их помещений. Продажа блюд должна проводиться через специальные окна выдачи, выходящие на улицы.

В Словакии в настоящее время зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом. 

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СловакияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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