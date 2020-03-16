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Распространение коронавируса нового типа

Российские вузы начали переводить обучение в онлайн из-за коронавируса

В ближайшее время учащимся расскажут, как получить доступ к дистанционным ресурсам

ТАСС, 16 марта. Российские вузы начали информировать студентов о переводе обучения на дистанционную форму из-за риска распространения коронавируса. Рекомендациям Минобрнауки перейти на дистанционное обучение с 16 марта уже последовали Уральский федеральный университет, Тюменский госуниверситет, Балтийский федеральный университет, Петрозаводский госуниверситет, Южный федеральный университет, а также школы и колледжи Республики Коми

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Министерство науки и высшего образования РФ 15 марта рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, начиная с 16 марта. Приказ подписан министром Валерием Фальковым. Предписано обеспечить освоение учащимися образовательных программ "с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".

Вводится дистанционное обучение

"Уральский федеральный университет переходит на дистанционную форму обучения. Завтра утром будут определены детали, - сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Кокшаров. - Как один из инициаторов создания национальной платформы открытого образования, мы полностью готовы предоставить в пользование другим российским университетам наши ресурсы: онлайн-курсы и модули, электронные учебники и учебные пособия, доступ к электронным библиотекам, контрольно-измерительным материалам. В ближайшее время мы проведем серию обучающих семинаров для руководителей учебных подразделений вузов по переводу на дистанционное обучение".

Тюменский государственный университет переходит на дистанционное обучение. "В связи с распространением коронавируса с 16 марта занятия в нашем университете переходят в онлайн формат", - говорится в сообщении на странице вуза в соцсети "ВКонтакте".

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде проинформировал, что "с 16 марта обучение по всем образовательным программам проводит в дистантной форме". "Образовательный процесс будет организован на основе электронной информационно-образовательной среды БФУ им. И. Канта", - отмечается.

Студенты Петрозаводского госуниверситета, опорного вуза Карелии, с понедельника перестанут учиться в аудиториях и перейдут на дистанционное обучение. "В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования с 16 марта ПетрГУ переходит на дистанционную форму обучения" - говорится в сообщении вуза. В университете отметили, что дистанционные форматы не помешают студентам осваивать образовательные программы, а также они смогут продолжать консультироваться с преподавателями. В ближайшее время учащимся расскажут, как получить доступ к дистанционным ресурсам.

Южный федеральный университет с понедельника перейдет на дистанционное обучение, сообщила врио ректора Инна Шевченко. "В настоящее время в Южном федеральном университете действует оперативный штаб по предотвращению распространения вируса COVID-19. ЮФУ будет действовать в полном соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Согласно им, вузам необходимо начать перевод студентов на обучение по индивидуальным учебным планам и максимально задействовать технологии дистанционного образования. С 16 марта эти меры будут реализованы и в ЮФУ", - написала она на своей странице в Facebook.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов в воскресенье подписал указ о введении с 16 марта на территории региона режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно документу, школы и колледжи переходят на дистанционное обучение, говорится в сообщении пресс-службы администрации республики: "Ввести с 00:00 мск 16 марта для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность". <...> Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми <..> организовать в организациях общего образования, среднего профессионального образования, подведомственных министерству, реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий".

Теги
РоссияГапликов, Сергей АнатольевичРаспространение коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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