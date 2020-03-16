Школьники РФ напишут итоговые контрольные по физике и биологии 16-20 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ученики 11-х классов напишут всероссийские проверочные работы (ВПР) по физике и биологии 16-20 марта, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Всероссийские проверочные работы по физике и биологии для учащихся 11-х классов пройдут в российских школах 16-20 марта. Данные проверочные работы проводятся по решению школы и предназначены для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Работы по физике проведут более 11 тыс. школ, ВПР включает 18 заданий и рассчитана на 90 минут. Контрольная проверяет то, как школьники усвоили курс физики базового уровня. Порядка 11,8 тыс. школ проведут проверочные по биологии, которые включают 14 заданий, рассчитанных также на 90 минут. Школьники должны продемонстрировать знание базовых биологических представлений и понятий, правил здорового образа жизни и т. д.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2020 году контрольные проходят для учащихся 4-8-х классов и 11-х классов, всего в них примут участие почти 6,5 млн школьников из примерно 37 тыс. школ.