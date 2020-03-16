Парламент Швейцарии прервал весеннюю сессию из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 16 марта. /ТАСС/. Парламент Швейцарии прервал весеннюю сессию в связи с быстрым распространением коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении законодательного органа, опубликованном в воскресенье на его сайте.

"Ситуация с распространением коронавируса в Швейцарии резко ухудшилась за последние часы", - указывает парламент. Решение прервать сессию, которая началась 2 марта и должна была продлиться еще неделю, он мотивирует необходимостью "ограничить межличностные контакты" в соответствии с рекомендацией медицинских властей и "защитить наиболее уязвимых парламентариев". "Бюро парламента единогласно решило не продолжать сессию", - отмечается в сообщении.

По данным Федерального управления общественного здравоохранения, в Швейцарии по состоянию на воскресенье было диагностировано 2200 случаев заражения коронавирусом, 637 из которых требовали повторного лабораторного подтверждения. За сутки число диагностированных случаев выросло более чем на 800. На настоящий момент известно о 14 умерших.

Болезнь зафиксирована в 24 швейцарских кантонах и полукантонах из 26. Особенно много заболевших в кантонах Тичино (291), Во (273), Цюрих (148), Женева (107) и Берн (78), а также в полукантоне Базель-город (119).

Первый заболевший в стране был выявлен 25 февраля. Из-за коронавируса в Швейцарии до конца апреля запрещены все мероприятия с числом участников более 100 человек. Это ограничение распространяется на лыжные станции, бассейны и музеи. Рестораны, бары и дискотеки не имеют права принимать одновременно более 50 посетителей. В ряде кантонов приняты более жесткие меры: закрыты рестораны и все магазины, кроме продовольственных.

До 4 апреля в Швейцарии отменены занятия в учебных заведениях, введен запрет на въезд для "всех лиц, прибывающих из стран, представляющих риск". В целях рационального использования возможностей лечебных учреждений в стране кантональные власти обязаны регулярно информировать Берн о ситуации на местах, в частности о наличии мест в больницах и использовании аппаратуры для поддержания искусственного дыхания.