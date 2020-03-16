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Распространение коронавируса нового типа

Власти ФРГ могут принять новые меры из-за распространения коронавируса

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, пандемия в стране "пока находится в начале своего развития"

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан не исключил, что власти страны примут новые меры с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом он заявил в воскресенье вечером в эфире телеканала ZDF.

"Чего я не могу исключать, так это того, что мы прибегнем к новым мерам", - сказал Шпан. Министр, однако, заверил, что "супермаркеты, аптеки, банки останутся в любом случае открытыми", поскольку служат цели снабжения граждан основными товарами. По словам Шпана, пандемия в Германии "пока находится в начале своего развития".

С понедельника-вторника по всей Германии закроются школы и детские сады, с 16 марта утром фактически будет закрыта граница с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией. Без причины въехать в ФРГ будет невозможно. Это не относится к немцам, которые находились в вышеназванных странах, к людям, которые регулярно ездят на работу в приграничных районах. Во многих регионах и городах Германии закрываются все культурные, развлекательные и спортивные учреждения, запрещаются массовые мероприятия.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах, включая Россию. В Германии заразились более 5,5 тыс. человек, скончались 12.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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