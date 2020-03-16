В Коми вводится запрет на массовые мероприятия

ТАСС, 16 марта. Глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о введении с 16 марта на территории региона режима повышенной готовности из-за коронавируса, вводится запрет на массовые мероприятия.

Согласно документу, предписывающего, в частности, переход учебных заведений республики на дистанционное обучение, в Коми с 16 марта запрещено проводить культурно-массовые, зрелищные, спортивные и прочие мероприятия. А муниципальным образованиям региона рекомендуется приостановить проведение на своих территориях культурно-массовые, спортивные мероприятия с численностью участников 30 и более человек.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире и нашей стране, выявлением новых случаев заболевания в отдельных российских регионах и угрозы его завоза в Коми я подписал указ о введении режима повышенной готовности", - цитирует пресс-служба Гапликова.

В мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.