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Распространение коронавируса нового типа

Посол КНР назвал искренней, своевременной и трогательной помощь РФ Китаю по коронавирусу

Чжан Ханьхуэй отметил, что правительство России направило военный самолет для перевозки медицинских масок, перчаток, защитных очков и одежды и прочих материальных средств объемом около 23 тонн

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что в период наиболее острого противостояния коронавирусу Россия передала Китаю более 2,2 млн защитных медицинских комплектов общим весом в 23 тонны. Дипломат охарактеризовал поддержку россиян как искреннюю, своевременную, трогательную и всестороннюю.

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"Помощь России во время борьбы Китая с эпидемией COVID-19 была искренней, своевременной, твердой и всесторонней, - заявил посол в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник. - Президент Владимир Путин в первую же очередь направил председателю Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия, а также многократно выражал публичную поддержку Китаю. Правительство России направило военный самолет для перевозки медицинских масок, перчаток, защитных очков и одежды и прочих материальных средств объемом около 23 тонн, всего 2 млн 227 тыс. комплектов".

Чжан Ханьхуэй особо подчеркнул, что ведущие российские СМИ не раз публиковали статьи и репортажи с выражением поддержки Китаю в борьбе с эпидемией. "Люди из самых разных слоев общества записывали видеоролики, в которых болели за Китай и Ухань. Это было очень трогательно", - сказал глава дипмиссии КНР.

Произошедшая в конце 2019 года в Китае вспышка вызываемого коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. К настоящему моменту в Китае зарегистрировано 81 тыс. 28 случаев заражения. При этом условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии и завершения лечения заразившихся, в Китае выше, чем в остальном мире - там умерли 3,95% инфицированных против 3,79% в среднем в других странах. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинРаспространение коронавируса нового типа
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