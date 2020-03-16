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Распространение коронавируса нового типа

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Она рассказала о повышенной температуре и слабости и призвала людей быть осторожными

ТАСС, 16 марта. Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье актриса сообщила на своей странице в Instagram.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" - написала актриса.

Куриленко снималась, в частности, в фильмах "Париж, я люблю тебя" (Paris, je t'aime, 2006), "Квант милосердия" (Quantum of Solace, 2008), "Обливион" (Oblivion, 2013).

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

 

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Распространение коронавируса нового типа
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