Джо Байден заявил о необходимости расширить масштабы тестирования на коронавирус в США

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Расширение масштабов тестирования на коронавирус является необходимым условием для преодоления нынешней вспышки заболевания в США. Об этом заявил в воскресенье экс-вице-президент США Джозеф Байден в ходе теледебатов со своим соперником за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии - сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом. Обоим участникам походящих в Вашингтоне теледебатов был задан вопрос о том, какие шаги они предприняли бы в качестве президента США для борьбы со вспышкой коронавируса. Трансляцию теледебатов ведет телекомпания CNN .

"Нынешняя ситуация слишком сложна для того, чтобы мы решали ее поодиночке, - заявил Байден. - Для преодоления того, что сейчас происходит, требуется единство в стране. Первое, что я бы сделал, - это расширил масштабы тестирования, сделал доступными средства для тестирования". По его словам, необходимо использовать возможности Всемирной организации здравоохранения, увеличить число мест в госпиталях вплоть до развертывания палаточных госпиталей. "Необходимо решать экономические проблемы, связанные со вспышкой коронавируса, каждый должен получать заработную плату", - подчеркнул он, указав при этом на необходимость федеральной поддержки мелкого и среднего бизнеса.

Со своей стороны сенатор Берни Сандерс отметил, что он "запретил бы нынешнему президенту высказываться [на тему коронавируса], поскольку он мешает врачам и медсестрам, которые пытаются помочь американцам". "Просто неприемлемо, чтобы он преподносил не основанную на фактах информацию, которая вводит в заблуждение общественность", - добавил он, подчеркнув при этом, что администрация США обязана предпринять все возможное для того, чтобы "все знали о том, что в случае если они заболеют, все положенные выплаты будут осуществлены".

Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3010, умер 61 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.