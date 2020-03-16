Джо Байден сравнил распространение коронавируса в США с войной

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден сравнил распространение нового коронавируса на территории Соединенных Штатов с нападением на страну. Соответствующее заявление он сделал на теледебатах со своим соперником за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом. Трансляцию дебатов ведет в воскресенье телекомпания CNN .

"Это кризис, который сопоставим с нападением на нас. Это будет иметь огромные последствия, это как война", - подчеркнул Байден. "Во время войны необходимо делать все возможное, чтобы позаботиться о своих людях", - добавил политик, подчеркнув, что на месте президента США обеспечил бы бесплатный доступ населения ко всем средствам защиты от эпидемии коронавируса.

Теледебатов задала политикам вопрос, привлекли бы они вооруженные силы к усилиям по сдерживанию распространения инфекции. "Я бы немедленно мобилизовал войска, - заявил Байден. - У них есть возможность оказать срочную помощь, в которой нуждаются больницы по всей стране".

"Я думаю, что нужно использовать все необходимые средства в рамках разумного. Думаю, должны быть развернуты силы Национальной гвардии, что уже сделано в [штате] Нью-Йорк", - указал в свою очередь Сандерс. При этом он подчеркнул, что необходимо также заранее задуматься о том, как избежать "негативных экономических последствий, которые могут обернуться мировой рецессией".

Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3010, умер 61 человек. Единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного, остается Западная Вирджиния.