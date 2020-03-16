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Распространение коронавируса нового типа

Сандерс и Байден рассказали о мерах профилактики и защиты от заражения коронавирусом

Оба кандидата в президенты США уверяют, что регулярно моют руки и пользуются дезинфицирующими средствами

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс принимают одинаковые меры профилактики от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом политики сообщили на очередных теледебатах претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, проходящих в воскресенье в Вашингтоне. Трансляцию ведет телекомпания CNN.

78-летний Сандерс сказал, что он последовал совету и временно отменил митинги в рамках предвыборной кампании. Сенатор в субботу вечером провел беседу со сторонниками, но в режиме онлайн. 77-летний Байден, который во время дебатов неоднократно покашливал, также отменил митинги и запланировал серию виртуальных встреч с потенциальными избирателями. Первая такая встреча состоялась 13 марта.

Оба претендента в президенты США уверяют, что регулярно моют руки и пользуются дезинфицирующими средствами. И Сандерс, и Байден воздерживаются от того, чтобы здороваться с людьми за руку. Оба демократа продемонстрировали это, поприветствовав друг друга прикосновением локтями.

Эти дебаты первоначально должны были пройти в Финиксе (штат Аризона), но были перенесены в столицу США. В студии CNN, где проходит дискуссия, нет зрителей, оба политика обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,8 метра друг от друга. Правила обусловлены распространением в США заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3010, умер 61 человек. Единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного, остается Западная Вирджиния.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниРаспространение коронавируса нового типа
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