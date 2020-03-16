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Распространение коронавируса нового типа

Власти США рекомендуют отменить мероприятия более чем с 50 участниками

Ограничения не относятся к функционированию школ, университетов и компаний

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в воскресенье рекомендовали не проводить в течение следующих восьми недель мероприятия, в которых могут принять участие более 50 человек, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

"ЦКПЗ рекомендуют организаторам в следующие восемь недель отменить или перенести события, на которых могут присутствовать более 50 человек, по всей территории США", - говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

Уточняется, что рекомендации касаются таких мероприятий, как конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные события и свадьбы. Ограничения не относятся к функционированию школ, университетов и компаний.

Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных ЦКПЗ, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3010, умер 61 человек. Единственным американским штатом, где пока нет ни одного инфицированного, остается Западная Вирджиния.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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