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Распространение коронавируса нового типа

В Казахстане работу крупных объектов торговли рекомендуют ограничить

Режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса введен в республике с 16 марта по 15 апреля

НУР-СУЛТАН, 16 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана рекомендуют ограничить режим работы крупных объектов торговли с 10 до 18 часов в связи с введением в республике с 16 марта режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана в понедельник.

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"Установить ограничения функционирования крупных объектов торговли с 10 часов до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности. На территории торговых объектов должны быть закрыты кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные площадки. Продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки должны функционировать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер", - говорится в сообщении.

Продажу хлебобулочных и кондитерских изделий рекомендовано осуществлять только в упакованном виде. "Установить ограничение работы непродовольственных рынков с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер", - информировали в пресс-службе.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из девяти зараженных семь человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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