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75-летие Победы

В Хабаровском крае выплаты в честь 75-летия Победы получат свыше 67,7 тыс. человек

На эти цели предусмотрено более 100 млн рублей
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят более 100 млн рублей на единовременные региональные выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для более чем 67,7 тыс. жителей региона. Об этом сообщается на сайте краевого правительства в понедельник.

"Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне". Единовременные выплаты получат 67720 человек. Из них 63256 - дети военного времени, труженики тыла - 2024. Еще 2440 человек - участники войны, инвалиды, вдовы участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, вдовам участников войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей будет перечислено по 20 тыс. рублей от краевых властей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, гетто и тюрем получат по 10 тыс. рублей. Жители Хабаровского края, относящиеся к категории "дети военного времени", получат по 1 тыс. рублей. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 100 млн рублей.

Кроме того, ветераны получат федеральную единовременную выплату к 75-летию Победы в размере 75 тыс. рублей, труженики тыла - в размере 50 тыс. рублей.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДальний Восток75-летие Победы
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