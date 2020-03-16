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Полицейский в Хабаровске спас тонувшего в Амуре пенсионера

Мужчина провалился под лед в 100 м от берега

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудник транспортной полиции в Хабаровске спас 70-летнего мужчину, который провалился под лед на Амуре. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу в понедельник.

"Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу майор полиции Владимир Зубков спас жителя города Хабаровска, тонувшего в реке Амур", - приводятся  в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Крики о помощи Зубков услышал во время утренней пробежки по дамбе реки. Провалившийся под лед пожилой мужчина находился в 100 м от берега. Полицейский ползком добрался до полыньи, кинул пенсионеру веревку и вытащил его из ледяной воды. Зубков отвел замерзшего мужчину к себе домой, напоил горячим чаем, дал сухую одежду и отвез к родным. Спасенный пенсионер поблагодарил полицейского, который спас ему жизнь.

Теги
РоссияХабаровский край
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