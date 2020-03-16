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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 8,2 тыс.

Число летальных исходов не изменилось и составляет 75

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 74 и достигло 8236, число летальных исходов не изменилось и составляет 75. Об этом сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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По данным южнокорейских врачей, из больниц выписаны 303 пациента, всего с начала эпидемии коронавируса в Южной Корее выздоровели 1137 человек.

Южнокорейские медики отмечают, что число выявленных больных в стране снижается вторую неделю подряд. 35 из новых 74 случаев заражения подтверждены в городе Тэгу, еще семь - в соседней с ним провинции Кёнсан-Пукто. В прилегающей к Сеулу провинции Кёнгидо зарегистрировано 20 новых случаев.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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