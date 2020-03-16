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Распространение коронавируса нового типа

MGM Resorts приостанавливает работу отелей и казино в Лас-Вегасе из-за коронавируса

Когда функционирование заведений возобновится, пока неизвестно

ТАСС, 16 марта. Компания MGM Resorts International, владеющая сетью отелей и казино, в воскресенье заявила о временном прекращении работы своих объектов в Лас-Вегасе из-за распространения коронавируса.

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"Мы закрываем все наши объекты в Лас-Вегасе, начиная со вторника 17 марта, ради благополучия наших сотрудников, гостей и сообщества", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте. Уточняется, что казино прекратят работу с 16 марта.

MGM Resorts планирует возобновить функционирование своих отелей и казино сразу же, как это станет возможно. Компания также сообщила, что функция резервирования будет недоступна до 1 мая 2020 года.

Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3010, умер 61 человек. Единственным американским штатом, где пока нет ни одного инфицированного, остается Западная Вирджиния.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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