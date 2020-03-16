Южная Корея расширила карантинные меры на всех граждан, приезжающих из Европы

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Республика Корея в понедельник расширила меры контроля за состоянием здоровья на всех граждан, прибывающих из Европы, из-за широкого распространения там коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

Ранее эти меры касались только прибывающих из Италии, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Нидерландов. "Коронавирус распространяется в Европе с необычайно высокой скоростью", - подчеркнул Чон Се Гюн, отметив, что правительство Республики Корея вынуждено отреагировать на это, чтобы не допустить повторного ввоза инфекции в страну в тот момент, когда число случаев заражения в ней сокращается.

Все прибывающие в Южную Корею из Европы прямо в аэропорту должны будут пройти медицинский осмотр, заполнить соответствующие документы, в которых указать свой адрес и контактный телефон, а также загрузить на свой смартфон специальное приложение для контроля состояния здоровья.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 8236, общее число летальных исходов составило 75. Южнокорейские медики отмечают, что число выявленных инфицированных в стране продолжает постепенно снижаться вторую неделю подряд. Тем не менее власти не ослабляют бдительность, не исключая возможности появления новых очагов распространения инфекции.