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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Южная Корея готовится вновь перенести начало учебного года из-за коронавируса

Учебный год должен был начаться 2 марта

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Корея рассматривает возможность переноса начала учебного года на апрель из-за опасений в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает в понедельник телеканал KBS.

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Учебный год в детских дошкольных учреждениях, начальных, средних и старших школах должен был начаться 2 марта, но его начало откладывалось уже дважды: сначала до 9 марта, а затем до 23 марта. Однако родители учеников и объединения учителей обратились к правительству с просьбой вновь отложить его начало на одну-две недели, поскольку большие группы людей, которые проводят много времени в закрытых помещениях, уязвимы для инфекции.

Если правительство примет решение о переносе, учебный год в южнокорейских школах впервые в истории страны начнется в апреле. В 2015 году из-за вспышки ближневосточного респираторного синдрома его начало было отложено только в некоторых регионах страны.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 8236, общее число летальных исходов составило 75. Южнокорейские медики отмечают, что число выявленных инфицированных в стране продолжает постепенно снижаться вторую неделю подряд. Тем не менее власти не ослабляют бдительность, не исключая возможности появления новых очагов распространения инфекции.

 

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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