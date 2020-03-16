Мэр Сочи не считает Крым конкурентом в борьбе за туриста

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Сочи и курорты Крыма не являются конкурентами в борьбе за туриста, заявил в интервью ТАСС мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"На сегодняшний день нельзя говорить о конкуренции, потому что у Сочи есть свой турист, гости, которые никуда больше не поедут, уникальная транспортная логистика, уникальные природные места: море, горы, воздух. И сфера услуг в городе создана очень высокого уровня", - сказал Копайгородский.

По его словам, в Сочи приезжают отдыхать люди со всей страны, большинство возвращаются снова. Так, туристический поток на курорт в 2019 году составил 6,2 млн человек. Он отметил, что в последние годы увеличивается иностранный турпоток. В настоящее время доля иностранцев составляет около 3,5%, из них абсолютное большинство - туристы из Израиля, которых ко всему прочему привлекает игорная зона Сочи. По оценке Копайгородского, доля гостей из Израиля составляет почти 40% от числа всех приезжающих в Сочи граждан других стран.

Копайгородский отметил и транспортную доступность города. "Практически из любой точки нашей страны есть прямой перелет в Сочи. Даже если нет, то можно через Москву, от столицы до Сочи 2 часа лететь. Из аэропорта очень быстро можно добраться в Имеретинскую низменность, в горы, покупаться, подышать, покататься с гор", - сказал он, добавив, что курорт отличается своей безопасностью.