Доступ в здания правительства и Сената Казахстана ограничили из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 16 марта. /ТАСС/. Доступ посетителей и представителей средств массовой информации в здание правительства Казахстана из-за чрезвычайного положения на фоне коронавируса ограничен. Как сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров, в течение месяца за заседаниями министров можно будет следить только в онлайн-режиме.

"Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" на всей территории страны усиливаются превентивные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению безопасности здоровья граждан. В этой связи с 16 марта по 15 апреля текущего года вводится ограничение для посетителей и участников совещаний, а также представителей средств массовой информации в здании правительства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заседания правительства будут транслироваться в режиме онлайн на сайте кабинета министров и официальных аккаунтах.

Аналогичные сообщения в понедельник также распространили пресс-служба Сената (верхней палаты парламента) и Служба центральных коммуникаций при президенте республики, на площадке которой организуются различные брифинги для журналистов.

15 марта президент Казахстана подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из девяти заразившихся семеро находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате, двое - в Нур-Султане.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.