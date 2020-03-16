СМИ: в Мексике зафиксировали первый случай смерти зараженного коронавирусом

МЕХИКО, 16 марта. /ТАСС/. Мексиканский предприниматель Хосе Кури, у которого был выявлен коронавирус, умер 15 марта на территории латиноамериканской страны. Об этом сообщила в своей электронной версии газета Milenio.

Официальных сведений о причинах смерти 71-летнего бизнесмена, который, предположительно, заразился в ходе поездки в США, обнародовано не было. Ожидается, что они будут установлены в ходе экспертизы. По данным журналиста Хоакина Лопеса-Дориги, Кури вернулся из США на борту частного самолета вместе с главой совета Мексиканской фондовой биржи Хайме Сакристаном, у которого также был обнаружен коронавирус.

Ранее Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что в стране зарегистрировано уже в общей сложности 53 случая заражения COVID-19. О первом случае инфицирования власти объявили 28 февраля.