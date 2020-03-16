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Распространение коронавируса нового типа

Власти Хорватии ввели высокие штрафы для граждан, нарушающих режим карантина

Штрафу в размере от €1,1 тыс. до €15 тыс. будут подвергаться лица, нарушившие карантинный режим самоизоляции

ЗАГРЕБ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Хорватии в целях противодействия распространению на территории республики коронавируса нового типа ввели высокие штрафы в отношении граждан, нарушающих правила домашнего карантина. Об этом сообщила газета Vecernji list со ссылкой на главного санитарного инспектора республики Андрию Микулича.

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По словам Микулича, штрафу в размере от 8 тыс. до 120 тыс. кун (от €1,1 тыс. до €15 тыс.) будут подвергаться физические лица, нарушившие карантинный режим самоизоляции, когда люди, прибывшие из стран, "в наибольшей степени охваченных волной нового коронавируса", в течение двух недель должны находиться дома.

Предусмотренные штрафные меры предполагают на первом этапе взимание штрафа в размере 8 тыс. кун. При последующих попытках нарушения карантинного режима штраф будет повышаться до 60 тыс., а максимально - до 120 тыс. кун.

В настоящее время число заразившихся новым коронавирусом в Хорватии составляет 49 человек, трое выздоровели. В самостоятельной изоляции на карантине находятся порядка 8 тыс. граждан страны. Власти республики в целях предотвращения распространения вируса рассматривают возможность закрытия государственных границ. Пока существенно усилен контроль на пограничных пунктах и проводится тщательный осмотр водителей и пассажиров на предмет наличия у них симптомов заболевания.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

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ХорватияРаспространение коронавируса нового типа
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