Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину с коронавирусом вернули на лечение

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Женщина, предположительно заразившаяся новым коронавирусом, сбежала из медицинского комплекса в Коммунарке, в настоящее время ее задержали и вернули на лечение. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Из больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой, предположительно, коронавирус. В настоящее время она задержана и возвращена на лечение", - сказал собеседник агентства, добавив, что задерживали ее сотрудники полиции.

По его словам, женщина после ухода из больницы находилась дома, круг ее общения после побега устанавливается.

Как рассказал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко, врачи больничного комплекса в Коммунарке подключили полицию к поискам пациентки, которая самовольно покинула карантин по коронавирусу. "Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе. По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией", - написал Проценко в Facebook.

Он также попросил коллег еще раз разъяснить гражданам всю серьезность ситуации. По его словам, люди с подозрением на коронавирус могут представлять биологическую опасность для всех, с кем общаются. "Еще раз призываю наших пациентов к терпению, к сознательности", - добавил Проценко.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.