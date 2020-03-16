Авиакомпания "Якутия" оформляет возвраты билетов на рейсы в Китай и Республику Корея

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" объявила о начале оформления возвратов билетов на рейсы из Якутска в Сеул (Республика Корея) и Харбин (КНР) из-за коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте перевозчика.

"Авиакомпания "Якутия" уведомляет своих пассажиров по возврату авиабилетов, оформленных на рейсы Якутск - Сеул, Сеул - Якутск, Якутск - Харбин, Харбин - Якутск. В связи с эпидемиологической ситуацией в Республике Корея и в Китайской Народной Республике сообщаем об отмене выполнения рейсов по указанным направлениям в период с 1 апреля по 30 апреля 2020 года, на основании чего АО "Авиакомпания "Якутия" разрешает производить вынужденный возврат авиабилетов", - говорится в сообщении.

В конце января авиакомпания уже объявила о возврате или обмене билетов без штрафных санкций в направлениях Якутск - Харбин или Харбин - Якутск. Также ранее "Якутия" сообщила, что по распоряжению Росавиации и Министерства транспорта РФ с 1 марта 2020 года временно приостанавливает регулярные полеты в Сеул из-за распространения в Республике Корея коронавируса нового типа. Для возвращения граждан в их страны были организованы два чартерных рейса по маршруту Якутск - Сеул - Якутск на 4 марта и 11 марта.