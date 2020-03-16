В Хабаровском крае построят инфекционный госпиталь на 500 человек

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Быстровозводимый инфекционный госпиталь для взрослых построят в Хабаровском крае. Об этом сообщил в понедельник на совещании в правительстве региона глава края Сергей Фургал.

"На уровне федерального центра принято решение о строительстве инфекционного госпиталя быстровозводимого на территории Хабаровского края, который впоследствии будет переоборудован под многопрофильную инфекционную больницу. То есть мы еще получим и новую взрослую больницу", - сказал Фургал.

Как сообщил во время совещания министр здравоохранения края Александр Витько, госпиталь будет рассчитан на 500 человек, необходимые земельные участки уже предварительно определены.

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края журналистам сообщили, что госпиталь планируют возвести за три месяца, финансирование будет федеральным. "Возможно, это будет Дальневосточный центр. Когда начнется строительство, пока не известно, в стадии согласования и обсуждения с федеральными органами власти", - сказал представитель пресс-службы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

В Хабаровском крае случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено, сообщила ТАСС главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова. В феврале и марте под карантином находились более 50 прибывших в регион граждан Китая, все они уже отпущены, поскольку признаков болезни отмечено не было.