В Магаданской области продлили школьные каникулы из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Власти Магаданской области приняли решение о продлении школьных каникул в регионе с 18 марта по 5 апреля в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. По графику планировалось, что школьники выйдут на учебу в конце марта.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам России перейти с 16 марта на дистанционное обучение. Этот процесс уже начался в Амурском государственном университете (АмГУ) и Дальневосточном государственном университете (ДВФУ). Кроме того, в регионах рассматривается возможность перевода на такое обучение школьников.

"Министр образования Магаданской области Анжела Шурхно подписала приказ о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе. Согласно документу, в школах вводится запрет на посещение детьми и продлеваются каникулы с 18 марта до 5 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дошкольным образовательным организациям предписано не допускать к занятиям детей с признаками острых респираторных инфекций, а персоналу организовать контроль за наличием медицинских документов у детей, отсутствовавших на занятиях с 18 марта по 5 апреля. Также будут отменены занятия по 5 апреля в Институте развития и повышения квалификации педагогических кадров и все массовые мероприятия с участием детей до распоряжения о снятии карантина. Во всех помещениях образовательных учреждений организована постоянная дезинфекция пищеблоков, медкабинетов, туалетных комнат.