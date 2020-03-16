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Распространение коронавируса нового типа
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Россия закрывает границу с Белоруссией

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, Москва продолжит принимать меры, чтобы не допустить распространения коронавируса
Автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне с Белоруссией, Брянская область Владимир Горовых/ТАСС
Описание
Автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне с Белоруссией, Брянская область
© Владимир Горовых/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал он. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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