Сахалинская область выделит 25 млн рублей на меры по борьбе с коронавирусом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился выделить из резервного фонда региона 25 млн рублей на меры по недопущению распространения на территории островов заболевания, вызванного новым типом коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

"Подготовлено распоряжение правительства Сахалинской области - распоряжение губернатора - о выделении дополнительных средств из резервного фонда... в размере 25 млн рублей на дополнительные меры по обеспечению наших подведомственных подразделений [министерства здравоохранения], медицинских служб, смежных ведомств. Это делается, чтобы на случай возможности распространения инфекции мы были готовы реагировать и препятствовать распространению", - сказал он.

По словам министра, на выделенные средства в регионе планируется закупить средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, лекарственные препараты, медицинское и санитарно-хозяйственное имущество.

В настоящее время на территории Сахалинской области не зафиксировано ни одного случая заражения, однако вспышки заболевания выявлены в Южной Корее и Японии - соседних с российским регионом государствах. С этими странами у Сахалинской области налажены многолетние туристические и культурные связи.