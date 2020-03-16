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Распространение коронавируса нового типа

Сахалинская область выделит 25 млн рублей на меры по борьбе с коронавирусом

Будут закуплены средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, лекарственные препараты, медицинское и санитарно-хозяйственное имущество
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко Сергей Красноухов/ТАСС
Описание
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Сергей Красноухов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился выделить из резервного фонда региона 25 млн рублей на меры по недопущению распространения на территории островов заболевания, вызванного новым типом коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

"Подготовлено распоряжение правительства Сахалинской области - распоряжение губернатора - о выделении дополнительных средств из резервного фонда... в размере 25 млн рублей на дополнительные меры по обеспечению наших подведомственных подразделений [министерства здравоохранения], медицинских служб, смежных ведомств. Это делается, чтобы на случай возможности распространения инфекции мы были готовы реагировать и препятствовать распространению", - сказал он.

По словам министра, на выделенные средства в регионе планируется закупить средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, лекарственные препараты, медицинское и санитарно-хозяйственное имущество.

В настоящее время на территории Сахалинской области не зафиксировано ни одного случая заражения, однако вспышки заболевания выявлены в Южной Корее и Японии - соседних с российским регионом государствах. С этими странами у Сахалинской области налажены многолетние туристические и культурные связи.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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