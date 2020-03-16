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Распространение коронавируса нового типа

В Минске изучают информацию о решении РФ закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса

Белорусский МИД планирует выступить с разъяснениями в связи с новыми мерами

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. МИД Белоруссии изучает информацию о решении России закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

"Белорусская сторона, в том числе в контакте с российской стороной, изучает решение российского правительства", - рассказал Глаз. По его словам, позже МИД планирует выступить с разъяснениями для граждан в связи с новыми мерами, принимаемыми в РФ.

"Учитывая, что информация о планах России закрыть границу с Беларусью для передвижения людей обнародована только что, мы пока не можем ее прокомментировать", - отметил со своей стороны ТАСС по телефону официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. Он уточнил, что "насколько известно, с белорусской стороны подобных решений не принималось". "Белорусских пограничников на границе с Россией нет, их нахождение там не планировалось", - сказал представитель погранведомства Белоруссии.

О решении закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей объявил в понедельник на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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