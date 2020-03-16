План правительства по поддержке экономики в условиях коронавируса. Главное

Премьер-министр Михаил Мишустин 16 марта на оперативном совещании с вице-премьерами предложил меры по борьбе с коронавирусом в России. Премьер попросил отнестись к этому с пониманием и призвал граждан беречь друг друга и заботиться о своем здоровье.
Что входит в список мер:
- В стране разработают план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.
- Россия закрывает границу с Белоруссией для пассажирского сообщения. "Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса", — заявил премьер-министр.
- Правительство будет вести полный онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране. Резерв на поддержку экономики и россиян составит 300 млрд рублей.
- Будет упрощена процедура поставок как внутри страны, так и из-за границы. С 17 марта на таможне запускается "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями.
- Авиакомпаниям и фирмам, работающим в сфере туризма, будет предоставлена отсрочка по выплате налогов. Эту меру могут распространить и на другие отрасли.
- Программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса расширят, также будет обеспечен доступ к кредитным ресурсам по "разумным процентным ставкам".
- Мишустин попросил крупные корпорации "включить все свои ресурсы" для борьбы с распространением коронавируса и принять меры для бесперебойной работы предприятий;
- Разрабатывается система онлайн-оповещения граждан, в том числе в соцсетях, о развитии ситуации с распространением коронавируса. Также будет запущена единая телефонная горячая линия.
- Вводится особый порядок оплаты больничных россиянам, находящимся на карантине.
- Медиков обеспечат "дополнительными стимулирующими выплатами". Для премирования особо отличившихся врачей будет создан специальный фонд.
- В России разрешат заказывать через интернет лекарства, отпускаемые без рецепта.