План правительства по поддержке экономики в условиях коронавируса. Главное

Премьер-министр Михаил Мишустин 16 марта на оперативном совещании с вице-премьерами предложил меры по борьбе с коронавирусом в России. Премьер попросил отнестись к этому с пониманием и призвал граждан беречь друг друга и заботиться о своем здоровье.

Что входит в список мер: