{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

"Тотальный диктант" перенесен с апреля на осень из-за коронавируса

Новая дата станет известна 25 марта
Описание
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Организаторы "Тотального диктанта" приняли решение перенести акцию с 4 апреля на осень 2020 года, новая дата станет известна 25 марта. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе проекта.

"Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года <…> Новая дата проведения "Тотального диктанта" станет известна 25 марта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что очные курсы по подготовке к акции будут проходить по плану, "если не будут введены новые запреты", онлайн-курсы будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.

"Тотальный диктант" должен был пройти 4 апреля, столицей акции в 2020 году выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса.

Акция проводится ежегодно для всех желающих, впервые она была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Проект организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают его активисты и волонтеры в разных уголках планеты. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах мира, в 2019 году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тыс. человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2020 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи перезимовали у Владивостока и Находки
По словам очевидцев, которые видели животных, киты выглядят здоровыми, активными и не боятся людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС