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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: первая смерть от коронавируса нового типа зафиксирована на Мартинике

Общее число случаев заражения вирусом на Мартинике составляет 14

ТАСС, 16 марта. Первый пациент, у которого было зафиксировано заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, скончался на Мартинике (заморская территория Франции в Карибском море). Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM со ссылкой на генерального директора местного агентства здравоохранения Жерома Вигье.

По его данным, смерть наступила в воскресенье, 15 марта. "86-летняя женщина, которая была госпитализирована с подозрением на грипп и у которой впоследствии был диагностирован коронавирус нового типа, умерла сегодня [15 марта] в реанимации", - приводит телеканал слова Вигье.

В настоящее время общее число случаев заражения коронавирусом нового типа на Мартинике составляет 14, один из зараженных находится в реанимации. Кроме того, 845 пассажиров с двух лайнеров итальянской компании Costa Crociere помещены на карантин.

Ранее французское издание Outre-mer la 1ère сообщило, что 12 марта лайнеру Costa Crociere с более чем 3 тыс. человек на борту был запрещен заход в порт столицы Мартиники Фор-де-Франс после того, как поступили сообщения о выявлении коронавируса у одного члена экипажа и одного пассажира. После этого 13 марта французская радиостанция карибского региона RCE сообщила, что местное агентство здравоохранения разрешило судну зайти в порт, чтобы 400 пассажиров - жителей Мартиники - могли сойти на берег. Двух человек с коронавирусом доставили в больницу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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