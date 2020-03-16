Россия 15 марта проинформировала Белоруссию о мерах по борьбе с коронавирусом

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Россия 15 марта проинформировала Белоруссию о мерах по противодействию распространения коронавируса. Об этом заявила ТАСС в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева отвечая на вопрос о том, уведомила ли Россия заранее о планах закрыть границу с Белоруссией.

"Российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом. Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия", - отметила пресс-секретарь главы белорусского правительства.

Исаева заявила, что "Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в нее вернулись".

Главы правительств Белоруссии и РФ Сергей Румас и Михаил Мишустин 14 и 15 марта по телефону обсуждали тематику двусторонних отношений, в том числе, вопросы обеспечения транзита людей и осуществления грузоперевозок в условиях распространения коронавируса нового типа.