В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 250 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Израиле выросло в понедельник до 250, увеличившись с вечера 15 марта на 37 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

По его данным, состояние четырех заболевших оценивается как тяжелое, четыре человека выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, вернувшегося домой из Италии.

Власти Израиля закрыли с 15 марта до дальнейшего указания все увеселительные и учебные заведения, торговые центры и отменили все спортивные мероприятия. Как сообщает газета The Times of Israel, эти меры реализуются в соответствии с распоряжением Минздрава от 14 марта о запрете собраний в количестве более 10 человек из-за распространения коронавируса.

По данным издания, продолжают работать продовольственные магазины и аптеки, а также рестораны и кафе, осуществляющие доставку еды на дом. Израильтянам рекомендовано избегать общественного транспорта и не перемещаться в частных автомобилях в количестве более двух человек. Жителям страны предписано при любых контактах сохранять между собой дистанцию как минимум в два метра, в том числе на рабочих местах. Согласно указанию властей, с 12 марта каждый прибывший иностранец обязан проходить двухнедельный карантин, это требование действует в отношении возвращающихся домой израильтян с 9 марта.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.