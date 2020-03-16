Врачи назвали удовлетворительным состояние заразившегося коронавирусом жителя Перми

ПЕРМЬ, 16 марта. /ТАСС/. Житель Перми, заразившийся коронавирусом после посещения Франции и находящийся в краевой инфекционной больнице, чувствует себя хорошо, его состояние - удовлетворительное. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Пациент чувствует себя хорошо, температуры нет, состояние удовлетворительное", - сказала собеседница, добавив, что новых случаев заражения коронавирусом в Пермском крае не зафиксировано.

Как отметила главный врач Пермской краевой инфекционной больницы Ирина Чарушина, катаральных явлений (кашель, заложенный нос и др.) у пациента нет.

О заражении жителя Перми коронавирусом стало известно 13 марта. На следующий день врио главы Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения вируса, документ подразумевает отмену всех мероприятий с численностью участников более 1 тыс. человек. Для своевременного выявления заболевших во всех образовательных учреждениях вводятся "утренние фильтры" с осмотром детей медработниками. Температуру также будут измерять всем приезжающим в Пермь - в аэропорту и на железнодорожном вокзале.