Хабаровский край обратился в федцентр из-за недостатка вакцины против клещевого энцефалита

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Хабаровский край не смог закупить вакцину от клещевого энцефалита и противоклещевой иммуноглобулин из-за сорванных конкурсных процедур, регион обратился за помощью в Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор. Об этом сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько на совещании в правительстве региона в понедельник.

Обычно клещи в Хабаровском крае просыпаются от спячки в конце марта. В прошлом году из-за теплой погоды первые случаи присасывания начали регистрировать с середины месяца. В 2019 году прививку от клещевого энцефалита получили более 100 тыс. жителей края, план иммунизации был выполнен на 100%.

"Начался эпидсезон по клещевому энцефалиту. Идут первые присасывания клеща. Есть проблемы с вакциной и противоклещевым иммуноглобулином. Причина в том, что данные два препарата занесли в список жизненно важных лекарственных средств, и, соответственно, сегодня ни один поставщик не может "накинуть" оптовую надбавку и привезти на территорию Хабаровского края, мы уже провели три конкурса", - сказал Витько.

Он сообщил, что доложил о ситуации в Минздрав РФ, проинформировал руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. "Она [Попова] обещала помочь, сегодня два завода выпускают эти вакцины и препараты. Она сейчас с ними работает", - сказал Витько.

Он также сообщил, что в регионе имеется небольшой запас вакцины и препарата. Сейчас от клещевого энцефалита прививают работников лесной отрасли. Витько указал на необходимость усилить работу по обработке территорий детских лагерей и общественных пространств от клещей.

Про данным на сентябрь прошлого года, когда в регионе начался сезонный спад активности клещей, по поводу укусов клещей к врачам обратились свыше 6,4 тыс. человек. Клещевым боррелиозом заболели почти 70 человек, энцефалитом - пятеро. Ежегодно проводится акарицидная обработка территорий, обработано было более 2 тыс. га.