Первый канал отменил участие зрителей в съемках своих программ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Первый канал с понедельника, 16 марта, отменил участие зрителей в съемках своих программ, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

"С сегодняшнего дня все программы Первого канала, на съемках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия. Канал принял такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье людей", - подчеркнули на Первом.

Ранее авторы передачи "Вечерний Ургант" также приняли решение не приглашать зрителей на съемки шоу из-за угрозы распространения коронавируса.

Телеведущая Ольга Скабеева написала в своем Telegram, что передача "60 минут" на "России-1" также будет проходить без зрителей. Кроме того, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что выпуск передачи "Воскресный вечер" на этом же канале уже снимается без зрителей в студии.