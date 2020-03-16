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Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем министра здравоохранения России

Он с 2019 года занимал должность вице-губернатора - директора департамента здравоохранения Приморского края, курирующего вопросы физической культуры и спорта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Виктора Фисенко на должность заместителя министра здравоохранения России. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Фисенко Виктора Сергеевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации", - говорится в документе.

Фисенко с 2019 года занимал должность вице-губернатора - директора департамента здравоохранения Приморского края, курирующего вопросы физической культуры и спорта.

В новость внесена правка (11:35 мск) — меняется источник информации

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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