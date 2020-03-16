Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем министра здравоохранения России

Онлайн-ретейлеры надеются на скорое принятие закона о торговле лекарствами через интернет

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов при этом подчеркнул, что возможность получить лекарства на дом не отменяет необходимости обращения к врачу

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