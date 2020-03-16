Аптеки не поддерживают законопроект о продаже лекарств онлайн и считают его опасным

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ассоциация аптечных сетей не поддерживает законопроект о продаже лекарств онлайн и считает его опасным, поскольку с симптомами болезни стоит обращаться к врачу. Такую точку зрения ТАСС высказала исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

"Это очень опасно, категорически нельзя этого делать. С симптомами простудного заболевания во избежание распространения коронавируса незамедлительно следует обращаться к врачу", - сказала она, комментируя законопроект.

Игнатьева не советует самостоятельно применять лекарственные препараты. "Симптоматические безрецептурные препараты применять крайне опасно: сбив температуру и сняв симптомы, мы обеспечим массовое "сглаживание" реальной ситуации, способствуя распространению вируса", - отметила она.

16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что в России планируется разрешить заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку. Он поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта.

Законопроект был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале 2019 года президент Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие законопроекта.

Поправками ко второму чтению документа вводится разрешение на дистанционную розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Причем эта норма в отношении рецептурных препаратов является отложенной. Предлагается ввести ее в действие с 1 января 2022 года, а продавать безрецептурные - уже с 1 июля 2020 года.