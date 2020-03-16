{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

МВД Испании не исключает закрытия границ для сдерживания распространения коронавируса

Также в Испании могут продлить режим повышенной готовности

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Власти Испании не исключили возможности закрыть границы для того, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник глава МВД королевства Фернандо Гранде-Марласк в интервью радиостанции Cadena SER.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Это реальная возможность - закрыть наши границы", - сказал он.

В свою очередь министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Хосе Луис Абалос в интервью радиостанции Radio Nacional de España высказал мнение, что режим повышенной готовности в стране будет продлен. "Очевидно, что нам придется продлить эту ситуацию, - подчеркнул глава ведомства. - Не думаю, что за 15 дней мы сможем выиграть в этой битве".

Первый случай инфицирования коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заразившихся резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. В воскресенье Минздрав королевства информировал, что количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид (3544).

14 марта Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Онлайн-ретейлеры надеются на скорое принятие закона о торговле лекарствами через интернет
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов при этом подчеркнул, что возможность получить лекарства на дом не отменяет необходимости обращения к врачу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС