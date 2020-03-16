МВД Испании не исключает закрытия границ для сдерживания распространения коронавируса

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Власти Испании не исключили возможности закрыть границы для того, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник глава МВД королевства Фернандо Гранде-Марласк в интервью радиостанции Cadena SER .

"Это реальная возможность - закрыть наши границы", - сказал он.

В свою очередь министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Хосе Луис Абалос в интервью радиостанции Radio Nacional de España высказал мнение, что режим повышенной готовности в стране будет продлен. "Очевидно, что нам придется продлить эту ситуацию, - подчеркнул глава ведомства. - Не думаю, что за 15 дней мы сможем выиграть в этой битве".

Первый случай инфицирования коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заразившихся резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. В воскресенье Минздрав королевства информировал, что количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид (3544).

14 марта Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.