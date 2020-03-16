СМИ: глава корпорации Universal Music Group заразился коронавирусом

ТАСС, 16 марта. Тесты на коронавирус исполнительного директора крупнейшей в мире звукозаписывающей корпорации Universal Music Group Лючиана Грейнджа дали положительный результат. Об этом в воскресенье сообщил журнал Variety со ссылкой на свои источники.

По его сведениям, бизнесмен был доставлен в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В пятницу Universal Music Group проинформировала о временном закрытии своей штаб-квартиры в Санта-Монике (штат Калифорния) после того, как у одного из сотрудников было выявлено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.

Variety отметил, что 29 февраля Грейндж праздновал свое 60-летие в калифорнийском гольф-клубе "Мэдисон", где присутствовал ряд известных американских предпринимателей, включая главу корпорации Apple Тима Кука.

Грейндж возглавил Universal Music Group в 2011 году. С 2000 года эта корпорация принадлежит французскому медиаконгломерату Vivendi SA. В декабре прошлого года 10% акций звукозаписывающей компании были проданы китайскому холдингу Tencent за €3 млрд. С Universal Music Group сотрудничают многие звезды, в том числе Ариана Гранде, Билли Айлиш и Тейлор Свифт.

К настоящему моменту число случаев заражения коронавирусом в США достигло примерно 3,5 тыс., умерли 65 человек.