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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: глава корпорации Universal Music Group заразился коронавирусом

Лючиана Грейнджа доставили в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Исполнительный директор Universal Music Group Лючиан Грейндж EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Исполнительный директор Universal Music Group Лючиан Грейндж
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 16 марта. Тесты на коронавирус исполнительного директора крупнейшей в мире звукозаписывающей корпорации Universal Music Group Лючиана Грейнджа дали положительный результат. Об этом в воскресенье сообщил журнал Variety со ссылкой на свои источники.

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По его сведениям, бизнесмен был доставлен в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В пятницу Universal Music Group проинформировала о временном закрытии своей штаб-квартиры в Санта-Монике (штат Калифорния) после того, как у одного из сотрудников было выявлено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.

Variety отметил, что 29 февраля Грейндж праздновал свое 60-летие в калифорнийском гольф-клубе "Мэдисон", где присутствовал ряд известных американских предпринимателей, включая главу корпорации Apple Тима Кука.

Грейндж возглавил Universal Music Group в 2011 году. С 2000 года эта корпорация принадлежит французскому медиаконгломерату Vivendi SA. В декабре прошлого года 10% акций звукозаписывающей компании были проданы китайскому холдингу Tencent за €3 млрд. С Universal Music Group сотрудничают многие звезды, в том числе Ариана Гранде, Билли Айлиш и Тейлор Свифт.

К настоящему моменту число случаев заражения коронавирусом в США достигло примерно 3,5 тыс., умерли 65 человек. 

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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