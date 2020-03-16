Российские страховые компании начали страховать от коронавируса

Так, "АльфаСтрахование" с 16 марта запустила программу "Коронавирус.НЕТ" на случай выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая COVID-2019. Стоимость годового полиса составит от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, страховая сумма - 1 млн рублей. Страховая защита по программе распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение действия договора. При подтверждении диагноза компенсация составит 20 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. рублей в зависимости от выбранного варианта программы. В случае смертельного исхода компания выплатит родственникам 1 млн рублей. В компании отметили, что в ближайшее время также будут доступны варианты страховой защиты для детей от семи до 18 лет.

Аналогичный продукт ранее анонсировал банк "Восточный" совместно со страховой компанией "Арсеналъ". Полис "АнтиКоронаВирус" разработан для страхования физических лиц на случай смерти или на случай наступления временной нетрудоспособности, возникших в результате болезни, и действует на всей территории РФ. В период нетрудоспособности страховой полис позволит его владельцу получать от 3 тыс. до 6 тыс. рублей в день в пределах застрахованной суммы, которые он может направить в том числе и на лечение. А в случае летального исхода родственники пострадавшего от коронавируса смогут получить выплату в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Страховая премия, которую клиент оплачивает единовременно, составляет от 3 тыс. до 9 тыс. рублей.

Компания "Тинькофф страхование" также с 6 марта запустила продукт, который полностью покрывает риск заражения коронавирусом для выезжающих за рубеж клиентов. В страховку входит стоимость лечения, поиск врача/клиники, госпитализация или амбулаторное лечение, компенсация расходов на лекарства, транспортировка и экстренное возвращение в Россию, в том числе - досрочное возвращение детей, которых сопровождает застрахованный.