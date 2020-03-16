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Распространение коронавируса нового типа

В Уфе за несколько месяцев построят инфекционную больницу из-за ситуации с коронавирусом

Как сообщил первый вице-премьер региона Андрей Назаров, по результатам проверки больниц была выявлена необходимость увеличить количество аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования

УФА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии за несколько месяцев построят в Уфе новую инфекционную больницу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании.

По данным властей, сейчас в Башкирии нет случаев заражения коронавирусом. "Оперативно предоставить план мероприятий по строительству инфекционной клинической больницы в городе Уфе. Речь идет не о больнице, которую мы строим в нормальном режиме три года, в течение нескольких месяцев мы должны построить инфекционную больницу", - сказал он.

Строительство второй инфекционной больницы в Уфе позволит обеспечить медпомощью заразившихся коронавирусом в пиковый момент, сообщил журналистам первый вице-премьер региона Андрей Назаров. "Ожидается, что в РФ пик [распространения коронавирусной инфекции] будет в начале - середине лета, конечно, это может отразиться и на нашей республике. Поэтому за несколько месяцев мы планируем построить больницу, но в дальнейшем она будет постоянно работать. Действующая инфекционная больница построена давно, в любом случае подразумевался ее ремонт и строительство нового корпуса", - рассказал он.

Назаров отметил, что по результатам проверки больниц региона выявлена необходимость увеличить количество аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования. В понедельник Хабиров подписал постановление о снижении рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, согласно которому чиновникам запрещены зарубежные командировки, а также служебные поездки в субъекты РФ с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Документом предусматриваются меры для возвращения жителей Башкирии, остающихся за границей.

"Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству совместно с госкомитетом по туризму принять меры по обеспечению возвращения в республику жителей Башкирии с территорий иностранных государств, в которых введены временные ограничения пассажирских перевозок. По нашей экспертной оценке, более 3 тыс. жителей республики находятся за границей", - добавил глава Башкирии. До 20 апреля в регионе запрещены массовые мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, а также участием иностранных делегаций.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичРаспространение коронавируса нового типа
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